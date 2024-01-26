Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si derileri giydi, hayranları iç çekti "Metehan tesettürsüz görünce..." Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor. Genç oyuncu bu kez deriler içinde poz verince görenler dondu kaldı.

ensonhaber.com

Show TV'nin izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla büyük ilgi görüyor.

Yeni sezonda bambaşka hikayeleri ve karakterleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Bu sezonun en çok dikkat çeken karakterlerinden biri de Mihri oldu. Geçtiğimiz bölümde Metehan’a açılması ve ret yemesinin ardından sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Gizem Yanık'ın yetenekleri sadece sette değil, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da büyük ilgi görüyor.

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, son pozuyla olay yarattı.

Derili pozu mest etti

Gizem Yanık, deri pantolonu ve fileli bluzuyla adeta takipçilerini mest etti. Verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncunun cesur pozları kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden binlerce yorum geldi.