Kızılcık Şerbeti’nin yeni Fatih’i belli oldu: Bakın kim geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son günlerde yaşanan gelişmelerle yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Dizinin önemli karakterlerinden Fatih’i canlandıran Doğukan Güngör’ün, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ve yapılan testlerde pozitif sonuç çıkmasının ardından yapım ekibi hızlı bir karar aldı.

Yaşanan sürecin ardından Güngör ile yollar ayrılırken, dizinin hikaye akışını aksatmamak adına Fatih karakteri için yeni bir oyuncu arayışına gidildi.

Kısa sürede sonuçlanan görüşmelerin ardından Fatih karakterini kimin canlandıracağı netlik kazandı.

EMRE DİNLER CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından yapımla yolları ayrılan Doğukan Güngör’ün yerine geçecek isim belli oldu.

Dizinin önemli karakterlerinden Fatih’i, yeni bölümlerden itibaren oyuncu Emre Dinler canlandıracak.

EMRE DİNLER KİMDİR?

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Dinler, 1.90 metrelik boyu ve modellik geçmişiyle ilk olarak podyumlarda dikkat çekti.

2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında elde ettiği üçüncülük, onun sektörde tanınmasını sağlayan önemli bir adım oldu.

Modellik alanındaki başarısının ardından kariyerine oyunculuk yönünde devam etme kararı alan Emre Dinler, 2018 yılında profesyonel olarak kamera karşısına geçti.

1995 doğumlu oyuncu, kısa sürede televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinerek farklı türlerdeki projelerde rol aldı.

Dinler; Zembilli, Kuruluş Osman, Al Sancak, Sol Yanım ve Yasak Elma gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlardaki performansıyla dikkat çekti.