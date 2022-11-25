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    Kızının isteme töreninde ağlayan baba milyon kez izlendi

    Evlilik yoluna ilk adımlarını atan çiftin isteme merasiminde kız babası duygulandı. Babanın ağladığı anlar sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 15:10
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    Kızının isteme töreninde ağlayan baba milyon kez izlendi

    Evlilik çağına gelen genç kızların dünyaevine girme süreci, ailede buruk bir hüzne neden oluyor.

    Kızlarının evlendikten sonra babaevinden ayrılacak olmasının üzüntüsünü yaşayan babalar, o anlarda çoğu zaman gözyaşlarına hakim olamıyor.

    Olayın sosyal medyada yayılan bir örneğinde ise kız babasının duygusal anları paylaşıldı.

    Kızının isteme merasiminde erkek tarafının söze girmesi ile duygulanan baba, konuşmakta güçlük çekti.

    "Benim kızım çok değerli"

    Erkek tarafı "Allah'ın emri" ile kızı istedikten sonra söze başlayan baba, şunları söyledi; "Gardaş şimdi benim kızım çok değerli, yani kızlarım hep değerli, ben verirken üzerime bir dağ bir şey yürür yani, ama Sıla'nın ayrı bir yeri var."

    Elleri ile yüzünü kapatan baba, yanındaki misafirlerin de desteğiyle kafasını sallayarak duruma onay verdi ve "Hayırlı olsun." dedi.

    Kızının isteme töreninde ağlayan baba milyon kez izlendi VİDEO

    İzlenme rekoru kırdı

    Paylaşılan görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada 2.5 milyona yakın izlenme oranı yakaladı ve binlerce yorum aldı.

    Kızının isteme töreninde ağlayan baba milyon kez izlendi #1


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