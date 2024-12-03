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Sahne alan sanatçılara son dönemde bazı şahıslar tarafından yabancı cisimler atılıyor.

Daha önce Murat Boz, Simge Sağın ve Cem Adrian'da benzer saldırılara maruz kalmıştı.

Bunun son örneği ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in konserinde yaşandı.

SAHNEDEYKEN YANAN SİGARA ATTILAR

Kayseri'de sahne alan Sagopa Kajmer, verdiği konserde hayranlarıyla buluştu.

İzleyiciler bu kez rapçi Sagopa Kajmer'e şarkı sırasında yanan sigara attı.

Kajmer yaşananlara tepki gösterdi.

ÇILGINA DÖNDÜ: GELDİĞİME PİŞMAN ETMEYİN

Öfkelenen Kajmer, "Bunlar ne saçma hareketler? Burada konser? yapıyorum, sigara tutma yarışması değil. Geldiğime beni pişman etmeyin. Yanan sigara atmak nedir? Size bu yakışıyor mu? Yapmayın. Ama Terapi'de atabilirsiniz." sözleriyle seyirciye tepki gösterdi.