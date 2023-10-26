Konya'da çocuklarını çöp konteynarında kaçıran baba gözaltına alındı: Velayetlerini alırsam çocukları veririm Ortadan kaybolan 12 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki S. A. kardeşlerin kaçılmasıyla ile ilgili baba B.A., canlı yayında gözaltına alındı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir olay ele alındı.

Konya’da yaşayan 12 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki S. A. kardeşler, geçen hafta ortadan kayboldu.

Bunun ardından çocuklarından günlerdir haber alamayan endişeli anne K. D., panikleyerek yardım aradı.

K. D., isimli anne çocuklarını bulunması için Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katıldı.

Anne çocuklarının kaybından eski eşi B. A. ile boşanma aşamasındaki eşi Y. D.’yi sorumlu tuttu.

Canlı yayında çocukların babasına bağlanıldı

Çocuklarının günlerdir hiçbir hayat belirtisi anne sağ bulamayacağını düşünüyordu.

Anlı, çocukların öz babası olan ve Niğde Bor’da yaşayan eski eş B. A’yı canlı yayına aldı.

Baba B. A’nın rahat tavırlarına ve çelişkili açıklamalarına dikkat çeken araştırmacı gazeteci Anlı, çocukların babaları B. A. tarafından kaçırıldığını söyleyen bir ihbarcıyı ulaştı.

"Bu kadın çocuklara bakmıyordu"

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba B. A., Müge Anlı’nın ısrarlı soruları karşısında itirafta bulundu. B. A., Anlıya şöyle dedi:

Madem sen ve emniyet müdürü bu kadar endişeli anlatayım. Bu kadın çocuklara bakmıyordu.



Kızım S.A. da beni aradı. Kızım Sude ve oğlum C. A., yürüyerek Aksaray’ın çıkışına kadar gelmişler. Çocuklar şu anda, Afyonkarahisar’dalar. Velayetlerini alırsam çocukları veririm.

Şüpheli baba gözaltına alındı

Baba B. A.’nın canlı yayındaki itirafı sonrası Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

B. A., canlı yayın sırasında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Anne K. D. ve yakınları, çocukların sağ olduğunu duyunca derin bir nefes aldı.