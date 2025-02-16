Kral Kaybederse'nin Kenan'ı bakın hangi iş insanı çıktı

Yağmur Uçar

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, Star TV'de yayınlanan 'Kral Kaybederse' dizisi ile televizyon ekranlarına geri döndü.

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan Kral Kaybederse dizisinde başrol karakteri olan Kenan Baran'ın gerçekte kim olduğu ise merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomeni ve yazar PuCCa, kitap üzerine yaptığı incelemelerin ardından söz konusu karakterin gerçek hayatta hangi iş insanını anlattığını bulduğunu öne sürdü.

İŞTE GERÇEK KENAN BARAN

PuCCa olarak tanınan Pınar Işık, çektiği bir video ile dizi üzerine incelemelerini paylaştı.

Böylece, Kenan Baran karakterinin gerçek hayatta 'Orhan Gazi Vural' isimli bir erkek olduğunu bulduğunu açıkladı.

Işık'ın iddiasına göre, Kenan Baran aslında Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi.

Paylaşımda verilen detaylara göre, 1934 doğumlu Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi'nin artist yarışmasına da katılmış ve ömrünün son günlerini huzurevinde geçirerek hayata gözlerini yummuş.