Kral Kaybederse'nin üniversiteli Fadi'si gerçekte bakın kaç yaşındaymış!

Yağmur Uçar

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse; başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ı buluşturuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizi, narsist ve bağımlı olan bir kişinin çocukluktan itibaren yaşadıklarını konu ediniyor.

Diziye damga vuran karakterlerden biri de üniversite öğrencisi Fadi oldu.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, 21 yaşındaki öğrenciyi canlandırması ile sosyal medyanın gündemine düştü.

İzleyiciler, Dizdar'ın gerçek yaşı merak edilip araştırmaya başladı.

25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğan Merve Dizdar, şimdilerde 38 yaşında.

Dizdar'a bazı sosyal medya kullanıcıları, "Genç oyuncu bulamamışlar" derken, bazıları da "Rolüne gayet yakışmış", "Üniversite öğrencisi çok genç olmaz zaten" diyerek Dizdar'ı destekledi..