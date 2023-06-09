Kübra Par Habertürk'ten ayrıldı

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Habertürk'te yaşanılan yaprak dökümü devam ediyor..

Fatih Altaylı ve Kürşad Oğuz'dan sonra bir ayrılık haberi de Kübra Par'dan geldi..

Habertürk’e veda eden Kübra Par, son köşe yazısıyla okuyucularına veda etti.

Habertürk'te çalışmaktan her zaman onur duyduğunu vurgulayan Par, yeni bir yolculuğa çıkacağını belirtti.

Kübra Par, kaleme aldığı yazıda şu satırlara yer verdi:

Bu çatı altında çalışmaktan her zaman onur duydum. Fakat her güzel hikâyenin bir sonu olduğunu bilerek yeni bir yolculuğa yelken açmaya karar verdim.



Başta Sayın Turgay Ciner ve Kenan Tekdağ olmak üzere Habertürk ailesinde birlikte çalıştığımız tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hoşça kalın…