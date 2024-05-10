Küçük Ağa’nın minik Şirin’i Ilgım Kablan büyüdü genç kız oldu! Şirin’i şimdi gören tanıyamıyor… Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Küçük Ağa günümüzde de izlenildiğinde eğlendiren yapımlar arasında geliyor. Küçük Ağa dizisinde yer alan çocuk oyuncuların değişimleri de epey merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, dizide Şirin karakterine hayat veren küçük kız bakın şimdi ne halde…

ensonhaber.com

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluştuğu dönemlerde adeta reytingleri silip süpüren diziler arasında Küçük Ağa ilk sırlarda geliyor.

Yayınlandığı dönemde birçok çocuk oyuncuya da ev sahipliği yapan dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen zaman zaman yayınlanan eski bölümleri izleyenleri eğlendirmeye devam ediyor.

Dizideki çocuk oyuncular arasında yer alan ve Şirin karakterine hayat veren Ilgım Kablan’da değişimiyle en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde 18 yaşını doldurmuş bir genç kız olan Ilgım Kablan görenleri güzelliyle şaşırmayı başarıyor. Kablan adeta su gibi bir genç kız olmuş.

İşte, Ilgım Kablan’ın son hali...