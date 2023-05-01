Küfürlü tezahürata katılan oyuncu Ertan Saban, Galatasaray taraftarından özür diledi Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-1 yendiği derbi galibiyetini kutlayan oyuncu, Ertan Saban, Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata katıldı. Taraftarı kızdıran Saban, bir özür videosu çekti. Saban, “Maç sonrası taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benim için” dedi. Oyuncuya meslektaşı Şahin Irmak’tan da küfürlü bir tepki geldi.

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“Gelsin Hayat Bildiği Gibi” dizisinin oyuncusu Ertan Saban, dün akşam oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından kutlamalara katıldı.

3-1 galibiyete çılgınlar gibi sevinen koyu Beşiktaş taraftarı Saban, bir ara kendinden geçti.

Küfürlü tezahüratlara eşlik eden Saban’ın o halleri, kayda alındı.

Özür diledi

O ana ilişkin görüntüler, sosyal medyadan yayılınca da sarı kırmızılı taraftarlar çileden çıktı.

Şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray taraftarı, oyuncuyu özür dilemeye çağırdı.

Tepki çeken söylemleri sonrası yayınladığı video ile özür dileyen Saban, “Galatasaray camiasını, özellikle taraftarlarını kırdığım ve üzdüğüm için tüm samimiyetimle özür dilerim. Maç sonrası taraftar hararetiyle söylenmiş bir cümleydi benim için.” dedi.

Bir küfürlü tepki de meslektaşından

Saban’ın küfürlü tezahüratı meslektaşı Şahin Irmak’ı da kızdırdı.

Videodan bir kesit paylaşan Irmak, “Beşiktaş’ı ve Beşiktaşlı dostlarımı haklı galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Bu arkadaşın da bir sürü GS’li arkadaşı, eşi, dostu olduğuna eminim. Yüzlerine de hönkürsene y.vşak!” diye yazdı.

Bu kez de Beşiktaş tarafları Irmak’a tepki gösterdi.