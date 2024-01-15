Kuruluş Osman 144. bölüm 2. fragman: Orhan Bey'in sonu geldi! Holofira'yı kurtarayım derken... ATV'nin büyük ilgiyle izlenen tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan yeni fragman geldi. Holofira'yı kurtarmak isteyen Orhan Bey, tuzağa düşüyor. Osman Bey, Orhan ve Holofira'yı kurtarabilecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Metin Günay'ın başarılı yönetmenliğinde ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla hayat bulan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini tüm detaylarıyla ekrana taşıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Orhan Bey tuzağa düşüyor

Osman Bey yapılanların hesabını soracaktır. Görklü Han, Osman Bey’e karşı nasıl bir hamle yapacak?

Yakup Bey, halkına Uç Pazar’da vergi vermeyeceklerini söyleyecek. Öte yandan Holofira esir düşecek. Onu kurtarmak isteyen Orhan Bey de yakalanacak. Peki Osman Bey kurtaracak mı?

İşte Kuruluş Osman 144. bölüm 2. fragman...