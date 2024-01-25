Kuruluş Osman 146. Bölüm fragmanı: Osman Bey, Yakup’a haddini bildiriyor ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, dün akşamki bölümüyle heyecanı doruklara çıkarttı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak...

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ensonhaber.com

Tarihi dizilerin vazgeçilmezi Kuruluş Osman, Her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Metin Günay'ın başarılı yönetmenliği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla hayat bulan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini detaylarıyla izleyicilere sunuyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi usta oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman, her bölümüyle reyting rekorları kırarak büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Dizi tutkunları yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken, beklenen fragman geldi.

Bakın yeni bölümde neler olacak

Söğüt'te yaşanan büyük kıyımın ardından Osman Bey, intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Yakup Bey'in Yenişehir esnafına getirdiği vergi muafiyeti ise dengeleri değiştiriyor.

Bala Hatun'un uyarısıyla dikkat çeken bir diğer konu ise Alaeddin'in Gonca'dan uzak durması gerektiği. Ancak bu durumun arkasındaki asıl sebep ne? Saadet Hatun'un niyeti ne yönde şekilleniyor?

Öte yandan, Osman Bey'in ordusunu toplamasıyla birlikte Görklü Han ile beklenen karşılaşma da yaklaşıyor. Bu karşılaşma bölümün en çarpıcı anlarından biri olacak.

İşte Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı...