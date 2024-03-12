Son bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen Kuruluş Osman, ATV'nin vazgeçilmez tarihi yapımlarından biri olarak izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu tüm detaylarıyla aktaran dizi, bir kez daha reytinglerde zirveye oturarak izleyicilerden tam not aldı.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi usta isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, her bölümüyle seyircileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor.
Heyecan dolu son bölümün ardından yeni bölüm merak konusu oldu. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Holofira ölüyor
Dizinin yeni bölüm fragmanında teyzesi Holofira'nın sonunu getiriyor. Holofira, kendisine verilen zehirli suyu içiyor.
Orhan Bey'in gözleri önünde son nefesini veriyor. Osman bey bakın ne yapacak...
İşte Kuruluş Osman 152. bölüm fragmanı!