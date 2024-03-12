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Kuruluş Osman 152. bölüm 2. fragman: Holofira öldü, Orhan Bey yıkıldı...

Kuruluş Osman 152. bölüm 2. fragman: Holofira öldü, Orhan Bey yıkıldı... ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'dan bu hafta bomba gibi bir bölüm geliyor. Holofira, Orhan Bey'in gözleri önünde öldürülüyor. Orhan Bey bakın ne yapacak. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...