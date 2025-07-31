Kuruluş Osman'a yeni Orhan Bey transferi: Bakın kim canlandıracak Kuruluş Osman kadrosundan ayrılma kararı alan Burak Özçivit'in yerine gelecek isim belli oldu. Dizinin yeni Orhan Bey'i, seyircileri heyecanlandırdı.