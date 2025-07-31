Kuruluş Osman'a yeni Orhan Bey transferi: Bakın kim canlandıracak

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona hazırlanıyor.
Bozdağ Film ile arasında anlaşma sağlanamadığı iddia edilen Özçivit, 7. sezon çekimleri başlamadan diziye veda ettiğini duyurmuştu.
Özçivit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer vermişti:
“Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikâyelerde görüşmek üzere…”
Seyirciler ise Burak Özçivit'in yerine kim gelecek sorusunu gündeme taşımıştı.
Yeni Orhan Bey belli oldu. İşte anlaşma sağlanan başrol oyuncusu...
"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"
Bozdağ Film, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müjdeyi duyurdu.
Yapım şirketi, Kızıl Goncalar'da 'Cüneyd' rolüyle geçen sezona damga vuran oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya dahil olduğunu duyurdu.
Açıklamada, oyuncunun dizide 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey' karakterine hayat vereceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni dönem başlıyor! 'Osman Bey'in oğlu 'Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!"