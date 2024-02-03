"Kutu Kutu Pense"nin hikayesi çok başka çıktı! Bu tekerleme bakın nereden geliyor... Çocukken el ele tutuşarak oynan ve "kutu kutu pense, elmamı yerse" sözleriyle devam eden tekerlemenin hikayesi aslında bakın nasılmış...

ensonhaber.com

"Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım Ayşe arkasını dönse!"

Bu sözler, hepimize tanıdık gelmiştir.

Pense ve elmanın çocuklarla ne alakası var diye düşünenler, hikayenin aslında ulaşıyor.

Bu tekerleme aslında pek bilindiği gibi değil.

İşte "kutu kutu pense" tekerlemesinin anlamı...

Fransa'dan geliyor

Oyun, Fransa’da ‘écoutez écoutez pensez’ ismiyle oynanır, ‘Dinle, dinle düşün’ demektir. Yani iki kere dinle, düşün ve anla anlamına gelmektedir.

Türkçe'de ise söylenişi benzetilip ‘Kutu Kutu Pense’ olarak kullanılmıştır.