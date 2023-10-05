MasterChef All Star'da Barış ve Barbaros arasında kavga çıktı MasterChef All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde sinirler gerildi. Barış ve Barbaros arasında kavga çıktı.

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ensonhaber.com

Sevilen yarışma programı MasterChef All Star yine heyecanlı bir bölümle ekrana geliyor.

Yarışmanın yayınlanacak bölümünde Kıvanç ile Sergen, Ayaz ve Barış arasında küçük bir tartışma yaşandı.

Kıvanç ve Sergen sözlü olarak atıştı.

Sinirler gerildi: Elini kolunu ne oynatıyorsun

Gecenin en büyük tartışması ise Barış ve Barbaros arasında yaşandı.

Barış, yanına gelen Barbaros'a "Sessiz konuş diyorum. Niye sen bizi reklam ediyorsun millete? Elini kolunu ne oynatıyorsun?" diye çıkıştı.

Seslerin yükselmesinin ardından şefler, "Çocuklar ne oluyor?" diyerek olaya müdahil oldu.

Fiziksel temasta bulunmaya çalıştı

Barış'ın Barbaros'a fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlar ise görenleri şaşırttı.

Ayaz ve Metin kavgayı ayırmaya çalıştı.