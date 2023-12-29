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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da yine heyecan doruktaydı.
Dün akşam dördüncü ceketin sahibi belli oldu.
İki etaplı yarışmanın ilk etabında dört malzeme ile yaratıcı tabaklar çıkaran yarışmacılar, ikinci turda şef tabağı yaptı.
Yarışmacılardan Sergen, ilk turu 23 puanla birinci sırada tamamladı.
Kıyasıya mücadeleye sahne oldu
İkinci etapta programın konuğu şef Mevlüt Özkaya, yarışmacılardan füme palamut yapmalarını istedi.
Kıyasıya mücadeleye sahne olan ikinci turun ardından finale kalan dördüncü isim de belirlendi.
Sergen önlüğü kaptı
İkinci tura geçildiğinde ise 50 puan toplayan Sergen, adını finale yazdıran dördüncü yarışmacı oldu.
Öte yandan daha önce şef önlüğünü Tahsin, Barbaros ve Esra kazanmıştı.
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