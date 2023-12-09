MasterChef All Star'da gergin anlar: Tartışmaya şefler müdahale etti MasterChef All Star'da ödül oyununun oynandığı geceye yarışmacılar arasındaki gelirim damga vurdu. Sergen ve Kıvanç'ın tartışmasına şefler müdahalede bulundu.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Her hafta cuma akşamları 100.000 TL'lik ödül oyunu ile ekrana gelen MasterChef All Star'da bu hafta değişik bir konsept denendi ve yarışmacılardan şef bıçakları ile yemek yapmaları istendi.

"Sabaha kadar yarışırım seninle"

Tüm hafta boyunca Sergen ve Dilara'nın düello yapmalarına değinen Barbaros, Kıvanç'ın Sergen'den çekindiğini iddia etti.

Barbaros'un sözleri üzerine ortam gerildi. Sergen ise Kıvanç'a 'Sabaha kadar yarışırım seninle. Gel sana da öğreteyim tarif' diye cevap verince konu tartışmaya döndü.

"Bana sesini yükseltme"

Kıvanç'ın cevabı ise 'Sergen sinirlenme. Bana sesini yükseltme' şeklinde oldu.

İkili arasında sesler yükselince şefler olaya müdahale etti.

'Burası tartışma yeri değil beceri yeri' diyen şefler araya girerek konuyu kapattı.