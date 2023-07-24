MasterChef All Star'da ortam gerildi TV8'in reyting rekortmeni programı MasterChef All Star'da, Sergen, Eray ve Dilara arasında tansiyon yükseldi. O anlarda şeflerin müdahalesiyle tartışma yatıştırıldı.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef All Star, tüm heyecanıyla sürüyor.

Kırmızı ve mavi takımın mücadele ettiği yarışmada sinirler bir anda gerildi.

Antalya yöresine ait geleneksel bir yemek olan balkabağı dolması yapan yarışmacılar arasında bir anda tansiyon yükseldi.

"İyi aşçı değilsin"

Sergen ve Eray'ın Dilara'yı eleştirmesi ve Dilara'nın da bu konuşmaları duyması üzerine tartışma büyüdü.

Sergen'in Dilara'ya 'İyi aşçı değilsin, yemeğin çiğ kalmış' demesi üzerine Eray da tartışmaya dahil oldu.

Seslerin yükseldiğini fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya konuya el atarak yarışmacıları sert bir dille uyardı.

"Sen neyin tribindesin"

Bunun üzerine de Eray Dilara'ya 'Dilara sana ne oluyor? Sen neyin tribindesin' dedi.

Daha sonra şeflerin yarışmaları tekrar uyarmasıyla birlikte ortam sakinleşti.