MasterChef Türkiye 2021’de elenen isim şaşırttı

Mavi ve Kırmızı takım oluşturulduğunda ilk seçilen şef adaylarından İbrahim, dün akşam yarışmaya veda eden isim oldu. İbrahim’in elenmesi şaşkınlık yarattı.

MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı.

Tv8 ekranlarında pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adaylarının tümü kırmızı takımdan seçildi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda potada olan Azize, Safanur, Mert, Hamza, Dilara ve İbrahim'den siyez bulgurundan yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

AZİZE, SAFANUR VE DİLARA ELEME POTASINDAN İLK TURDA ÇIKTI

Bu tur için yarışmacılara verilen 40 dakikalık sürede çeşitli tabaklar ortaya çıktı.

Sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Tadım bölümünde, Hamza, İbrahim ve Mert eleme finaline kalırken, Azize, Safanur ve Dilara eleme potasından ilk turda çıktı.

MasterChef'e bu hafta veda eden isim İbrahim oldu VİDEO

MERT EN İYİ TABAĞI YAPTI, İBRAHİM GİTTİ

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Somer Şef'in imza tabağı olan bebek kalamar dolması verildi.

Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar adeta zamanla yarıştı. Tadım yapan şeflerin oy birliği ile eleme oyununda final etabının birincisi Mert oldu.

Rakiplerinden daha az başarılı tabak yapan İbrahim ve Hamza ise son 2'ye kaldı. MasterChef Türkiye 2021'den elenen isim İbrahim oldu.

MASTERCHEF İÇİN İŞİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

25 yaşında olan MasterChef İbrahim Cingözler, Adana’nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite dönemine kadar Adana'da yaşayan yarışmacı üniversite eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Aşçılık bölümünde tamamladı.

Üniversiteyi kazandığı yıl mutfağın farklı bölümlerinde çalışmaya başlayan İbrahim, Bodrum’a yerleşti.

MasterChef Türkiye macerasına katılmak için işinden istifa eden yarışmacı Egeden isimli tabağıyla elemelerden geçmişti.