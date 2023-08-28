MasterChef Türkiye'de beklenmedik veda MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya sürpriz bir isim veda etti. Favori yarışmacılardan Eray programdan elendi.

ensonhaber.com

İzleyicileri ekran başına kilitleyen MasterChef Türkiye'de yine heyecanlı bir bölüm dün akşama damga vurdu.

Hafta boyunca mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti.

Barbaros'un kaşık aldığı MasterChef'te eleme adayları olan Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan iki etaplı eleme oyununda yarıştı.

Yarışmacılara ilk etapta kızılcık ürünü verildi.

Yaratıcı tabaklar çıkarıldı

Eleme adayları 45 dakikada kızılcık ürününden yaratıcı tabaklar çıkardı.

Kızılcık ürününden en başarılı tabağı Gamze yaptı.

Gamze'den sonra ikinci tura kalmadan sekizinci haftaya devam eden isim Tolga oldu.

Gecenin üçüncü isminin Batuhan olduğu açıklandı.

Eray elendi

Son dörde Barış, Dilara, Eray ve Ayaz kaldı.

Dilara ve Ayaz'ın da elenmekten kurtulmasıyla birlikte son ikiye Barış ve Eray kaldı.

Masterchef'e veda eden isim Eray oldu.