Petrol
93.88
-1.28%
Euro
18.252
-0.01%
Dolar
17.9601
0.01%
Altın
1.028
0.04%
Borsa
2857
0.00%
Bitcoin
434.422
-0.57%
BTXN Coin
6.23
-3.11%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Masterchef Türkiye'de duygusal anlar

    Her bölümüyle ekrana kilitleyen Masterchef Türkiye'de Ayşegül isimli yarışmanın duygusal anları programa damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Masterchef Türkiye'de duygusal anlar

    TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye'de duygusal anlar yaşandı.

    İlk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kalan Ayşegül, tere kullanarak en yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı.

    Zamanını iyi değerlendiremedi

    Zamanını iyi değerlendiremeyen yarışmacı, ana kadroya giremeyince gözyaşlarını tutamadı.

    Çok çalıştığını söyleyen Ayşegül, tabağına bulaşan püre yüzünden ikinci oldu.

    Masterchef Türkiye'de duygusal anlar VİDEO

    "Bu ikinciliğe çok üzüldüm"

    Ayşegül gözyaşlarına boğulurken konuşan şef Somer Sivrioğlu ise "Bu ikinciliğe çok üzüldüm. Şu yaptığın tabağı MasterChef'te iki dersin konusu olarak işleyebiliriz. Birinci ders ürün kullanımı olurdu çünkü tere ne kadar kullanılabilirse o kadar kullanmışsın. İkinci ders de hijyen olurdu çünkü tabağının altına püre bulaşmış" dedi.

    Şeflerin sözleri sonrası kendine iyice hakim olamayan Ayşegül, izin isteyerek stüdyodan çıktı.

    Masterchef Türkiye de duygusal anlar #1

    Masterchef Türkiye de duygusal anlar #2


    İlginizi Çekebilir

    Gelinlik giydi, Rıfat affetti!
    Medya

    Gelinlik giydi, Rıfat affetti!

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!
    KuantumRobo

    Robot Türkiye'ye geldi, kazanmaya hemen başlayın!

    Görüş Bildir