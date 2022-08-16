Her bölümüyle ekrana kilitleyen Masterchef Türkiye'de Ayşegül isimli yarışmanın duygusal anları programa damga vurdu.

TV8 ekranlarının sevilen programı Masterchef Türkiye'de duygusal anlar yaşandı.

İlk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kalan Ayşegül, tere kullanarak en yaratıcı tabağı yapmaya çalıştı.

Zamanını iyi değerlendiremedi

Zamanını iyi değerlendiremeyen yarışmacı, ana kadroya giremeyince gözyaşlarını tutamadı.

Çok çalıştığını söyleyen Ayşegül, tabağına bulaşan püre yüzünden ikinci oldu.

Masterchef Türkiye'de duygusal anlar VİDEO



"Bu ikinciliğe çok üzüldüm"

Ayşegül gözyaşlarına boğulurken konuşan şef Somer Sivrioğlu ise "Bu ikinciliğe çok üzüldüm. Şu yaptığın tabağı MasterChef'te iki dersin konusu olarak işleyebiliriz. Birinci ders ürün kullanımı olurdu çünkü tere ne kadar kullanılabilirse o kadar kullanmışsın. İkinci ders de hijyen olurdu çünkü tabağının altına püre bulaşmış" dedi.

Şeflerin sözleri sonrası kendine iyice hakim olamayan Ayşegül, izin isteyerek stüdyodan çıktı.