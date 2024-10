TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmanın bu bölümünde yarışmacılara ilk turda Yalova aronyası verilerek yaratıcılık tabağı beklendi.

Nigar, Hakan'ın onunla kişisel bir sorunu olduğunu düşündüğünü belirtti.

"HER SEFERİNDE DOKUNULMAZLIK ALAN ARKADAŞIM TARAFINDAN DİREKT GÖNDERİLDİM"

Hakan, "Nigar ablayla veya herhangi biriyle kişisel bir problemim yok. Olsa da bunu söylemekten çekinmem." dedi.

Zübeyde neden eleme potasında olduğunu hatırlamadığını söyledi.

Zübeyde, "Her seferinde dokunulmazlık alan arkadaşım tarafından direkt gönderildim. Bu hafta için de zaten nasıl potaya geldiğimi hatırlamıyorum. Öyle uygun görmüş Onur. Bunları yaşayacağız tabii ki, gittikçe zorlaşıyor, yarışmanın şekli değişiyor. İlerleyen haftalarda daha da başka şeyler göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALAMIŞTI: ZÜBEYDE ELENDİ

İlk turun sonucunda Alper, Eda ve Emre yaptıkları tabaklarla eleme potasından kurtuldular.

Şefler ikinci turda Nigar, Zübeyde, Akın ve Nevzat'tan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı Fitilli Gerdan'a yakın bir tabak çıkartmalarını istedi.

MasterChef'te veda eden isim takım kaptanlığıyla yenilmezlik serileri yakalayan Zübeyde oldu.

"MUHTEMELEN MUTFAKTA ÖLÜRÜM"

Öte yandan Zübeyde yarışmaya şu sözlerle veda etti:

“Bile isteye yapmadım. Bir şeyler ters gitti ve kendimi toparlayamadım. Sağlık mı denir, adını koyamadığım gerçekten geçen hafta başından beri bir şey. Ama ne olduğunu bilemiyorum. En azından size daha güzel bir tabak getirebilirdim. Son on dakikada dağıldım ve toparlanamadım. Her iki turda da son on dakika bir şeylerin olmayacağının sinyalini verdi. Çabaladım ama kolay kolay da pes etmem. Buraya kadarmış yolculuk. Daha donanımlı bir eğitime ihtiyacım var ve sizlerin bilgileri çok önemli. Benim için erken bir veda. Dediğim gibi ben mutfaktayım. Ölene kadar da mutfakta olurum diye düşünüyorum. Muhtemelen de mutfakta ölürüm. Olduysa benden taraf bir kusur affınıza sığınırım.”