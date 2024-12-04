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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşamki bölümüyle bir kez daha izleyicilerle buluştu.

Geçtiğimiz haftalarda Uşak'taki dış çekimlerde MasterChef Beyza Aydın'ın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve başarılı yarışmacı yanık tedavisi görmüştü.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Aydın, bu kez yarışma esnasında fenalaşarak yere yığıldı.

23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu.

Olay sonrası kısa süre içinde kendine gelen Beyza, "Bir şeyim yok, başım döndü" diyerek durumunu açıkladı.

"KAFAM ÇOK DÖNÜYORDU, SICAK BASTI"

Bayılma sonrası kontrol altına alınan Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler."

Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.