MasterChef Türkiye'de ortalık karıştı: Mehmet Şef, Semih'e çok sinirlendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de dün akşam dikkat çeken bir bölüm yayındaydı.

MasterChef Türkiye'nin bu bölümünde yarışmacılardan ilk etapta Begova Çorba, Patatnik, Boşnak Mantısı, Brudet, Pljeskavica & Ajvar, Elbasan Tava ve Kaymaçina istendi.

Programda Semih yaptığı sosu masaya sert bir şekilde vurarak 'Ben yediğimde böyle değildi.' deyince Mehmet Şef çok sinirlendi.

"HADDİNİ BİL, BİZDEN İYİ Mİ BİLİYORSUN BU İŞİ?"

Mehmet Şef bir daha yaşanması durumunda çok sert tepki vereceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha bizim tarif ettiklerimiz yemekleri az önce vurduğun gibi, yok o öyle değildi falan dediğini duyarsam seni buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle benim bildiğim şöyle diyorsun. Ben her zaman söyledim; çıkardığımız ana reçeteler var ve o reçetelere göre değerlendiririz. Açıklamıyorsun, sos fırlatıyorsun burada. Sen bize sos fırlatamazsın. Sen her yemekten sonra boynunu bükemezsin. Haddini bil. Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Kendine gel."