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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 25 Ekim Cuma akşamı ödül oyunu mücadelesiyle seyirciyi ekrana kilitledi.

Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya mücadele sürerken, programda dikkat çeken anlar da yaşandı.

"BİZ SIFIR ATIK DİYORUZ YARŞMACILARIN YAPTIĞINA BAK"

Şefler, oyun öncesi market alışverişinde takımların birçok ürün almasına sinirlenerek, "Biz sıfır atık diyoruz, yarışmacıların yaptığına bak" ifadeleri ile tepkide bulundu.

Tadım sonrası kazanan takım, bu hafta ilk kez galibiyeti alan 4-1 skorla kırmızı takım oldu.

HİÇBİR TATLI ÖDÜL KAZANAMADI

İkinci turda kırmızı takım yarışmacılarından "Elmalı Strudel" yapmalarını isteyen şefler, tadım sonrası tüm yarışmacıları öne çağırdı.

Bundan sonrasında ise dikkat çeken açıklamalar gelmeye başladı.

Somer Şef, bir iyi bir kötü haberi olduğu söyleyerek, hiçbir tatlının ödül kazanmaya layık görülmediğini açıkladı.

"BURADA YEMEK YAPMAYI CİDDİYE ALACAKSINIZ"

Yarışmacıların yemeklerine tepki gösteren bir diğer isim ise Mehmet Şef oldu.

Mehmet Şef, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Her şeyde eğleniriz güleriz ama iş yemeğe gelince ciddiye alırız. Yemek çıkmıyorsa bir sıkıntı var. Maalesef yemek anlatılırken herkes bir şeyler peşinde. Yemeğin kriterlerini hiçbiriniz dinlemediniz.



Nigar, yılların pastacısısın. Üzerinde pudra şekeri olmalı, içindeki elmalar çiğ ve kuşbaşı doğranmış. Semih hamurun kalın, seninki sarma olmuş. Ezgi sen 'okulda yaptım' dedin ama strudel dışında her şeye benziyor. Alper bizi dinlemişsin hamurun iyi, ama içini tane değil püre yapmışsın. Erim seninki kol böreği gibi bir şey, altı da yanık.



Burada yemek yapmayı ciddiye alacaksınız.



Beyza dinlemedin hiç, başka işlerle meşgul oldun. Kerem yazık oldu. Eğer pişse konuşulabilirdi. Bizi dinleyen tek yarışmacı olarak usulü anlamışsın ama hamur çiğ. Siz bilirsiniz ister dinleyin ister dinlemeyin.

İYİ HABERİ AÇIKLADI

Sonrasında Somer Şef, yarışmacıları sevindirecek iyi haberi de duyurdu.

Somer Şef, iyi haberi "Bu hafta 100 bin TL vermiyoruz ama ödülü önümüzdeki haftaya devrediyoruz" ifadeleri ile açıkladı.