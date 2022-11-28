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    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de bu hafta hayallerine veda eden yarışmacı Fatma Nur oldu. Elenen isim yarışmaya veda ederken gözyaşlarına boğuldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:37
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    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu

    TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran programı MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı.

    Son bölümde eleme adayları Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında kritik eleme oyunu mücadelesi yaşandı.

    Şefler tarafından seçilen mor patates ana ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamaları istendi.

    Elenen isim Fatma Nur oldu

    Eleme adayları tarafından hazırlanan yemekleri tadan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ilk aşama için verdikleri puanları açıkladı.

    Birbirine yakın puanlar elde eden yarışmacılar 2. eleme oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti.

    MasterChef'te elenen yarışmacı 26 puanla en az puanı alan Fatma Nur oldu.

    MasterChef’e bu hafta veda eden isim belli oldu ViDEO

    "Kendimi hiç bu kadar önemli hissetmemiştim"

    Elenen Fatma Nur sonucun ardından şu ifadeleri kullandı:

    “Yemekten çok, bana çok şey öğrettiniz. Elemeden itibaren bir ailem oldu demiştim. Ayağıma taş takılsa bütün ekip her zaman yanımda oldu, kendimi hiç bu kadar önemli hissetmemiştim. Babam da üzülmesin. Mesleği bırakmayı düşünmüyorum asla.

    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu #1

    "Türkiye karşısında kendimi gösterdim"

    “Buraya kendime katmaya geldim. Bugün 10. potamın sonuna geldim. 10 kere potaya girdim ve MasterChef'e 10. olarak veda ettim. Çok üzgünüm. Çünkü son 8'e girmekti hedefim. Babama da böyle söz vermiştim, sözümü tutamadım. İyi ki buraya geldim. Çünkü bana inanmayan herkese bütün Türkiye karşısında kendimi gösterdim, 10'uncu oldum, iyi ki geldim diyorum.”

    MasterChef’te bu hafta elenen isim belli oldu #2


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