MasterChef'te gizlice arkadaşının kıymasını aldı

MasterChef 2022'nin yayınlanan fragmanında ana kadroya girmek için final turunda mücadele eden yarışmacılardan Melih'in kıymasının kaybolduğu görüldü ve bunun üzerine Somer Şef, açıklamalarda bulundu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen programı MasterChef 2022, heyecanlı bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

MasterChef'in bu akşam yayınlanacak bölümünde final turunun ikinci gününde yarışmacılar, ana kadroya girmek için mücadele edecek

Akşamki bölümün fragmanı yayınlanırken yarışmacı Melih'in başına ilginç bir olay geldi.

Melih'in k ıyması kayboldu

Melih, hazırlayıp lezzetlendirdiği kıymasını bulamayınca Somer Şef, Melih'in yanına gelip "Kıyman kayıp mı?" diye sordu.

"Ben aldım"



Melih de kıymasının kayıp olduğunu söyleyince yarışmacılardan biri, "Ben aldım." dedi.

"Yemeğimin içine kullandım"



Somer Şef daha sonrasında ise "Ne yaptın kıymayı?" diye sorması üzerine kim olduğu belli olmayan yarışmacı, "Yemeğimin içine kullandım." şeklinde yanıt verdi.

Melih: Ama o hazır üründü kardeşim



Bu cevap sonrasında şaşkınlığı gözlerden kaçmayan Melih, "Ama o hazır üründü kardeşim." şeklinde cevap verdi.

Somer Şef: İptal bu tur

Yaşanan olaydan sonra Somer Şef kıymayı alan yarışmacıya, "Sen o içi kullanamazsın. Ya yeni iç al ya da iptal bu tur için." şeklinde yanıt verdiği görüldü.