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    MasterChef'te gizlice arkadaşının kıymasını aldı

    MasterChef 2022'nin yayınlanan fragmanında ana kadroya girmek için final turunda mücadele eden yarışmacılardan Melih'in kıymasının kaybolduğu görüldü ve bunun üzerine Somer Şef, açıklamalarda bulundu.
    • 02.08.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:29
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    MasterChef'te gizlice arkadaşının kıymasını aldı

    TV8 ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen programı MasterChef 2022, heyecanlı bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor.

    MasterChef'in bu akşam yayınlanacak bölümünde final turunun ikinci gününde yarışmacılar, ana kadroya girmek için mücadele edecek

    Akşamki bölümün fragmanı yayınlanırken yarışmacı Melih'in başına ilginç bir olay geldi.

    Melih'in kıyması kayboldu

    Melih, hazırlayıp lezzetlendirdiği kıymasını bulamayınca Somer Şef, Melih'in yanına gelip "Kıyman kayıp mı?" diye sordu.

    "Ben aldım"

    Melih de kıymasının kayıp olduğunu söyleyince yarışmacılardan biri, "Ben aldım." dedi.

    "Yemeğimin içine kullandım"

    Somer Şef daha sonrasında ise "Ne yaptın kıymayı?" diye sorması üzerine kim olduğu belli olmayan yarışmacı, "Yemeğimin içine kullandım." şeklinde yanıt verdi.

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #1

    Melih: Ama o hazır üründü kardeşim

    Bu cevap sonrasında şaşkınlığı gözlerden kaçmayan Melih, "Ama o hazır üründü kardeşim." şeklinde cevap verdi.

    Somer Şef: İptal bu tur

    Yaşanan olaydan sonra Somer Şef kıymayı alan yarışmacıya, "Sen o içi kullanamazsın. Ya yeni iç al ya da iptal bu tur için." şeklinde yanıt verdiği görüldü.

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #2

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #3

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #4

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #5

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #6

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #7

    MasterChef te gizlice arkadaşının kıymasını aldı #8


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