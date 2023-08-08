MasterChef'te Sergen'in sözleri Mert'i sinirlendirdi Son bölümde mavi ve kırmızı takımlar belirlendi. Takımlar belli olurken ise Mert ile Sergen'in yaşadığı gerilim yarışmaya dair en dikkat çeken detaylardan biri olarak göze çarptı.

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ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Dün akşamki bölümde yeni takımlar belli oldu.

MasterChef All Star'da kaptanı belli eden ürün ise tulumba oldu.

Şefler yarışmacılardan en iyi tulumbayı çıkarmalarını istedi.

Takımlar belli oldu

Kaptan adayları ise 45 dakikada 25 tulumba çıkarmak için gayret etti.

Şeflerin değerlendirmesi ardından en başarılı bulunan Sergen mavi takım kaptanı oldu.

Sergen kırmızı takım kaptanı olarak MasterChef'e yeni katılan Barbaros'u seçti. Yarışmacılar teker teker takımlara davet edilirken son 2'ye Rıfat ve Mert kaldı. Sergen'in Rıfat'ı seçmesiyle Mert kırmızı takıma gitti.

"Ben 5 haftadır Mert'i alıyorum, zorla Mert'i aldırdım"

Sergen, "Ben 5 haftadır Mert'i alıyorum, zorla Mert'i aldırdım. Olmayınca olmuyor demek ki. Benlik bir durum değil profesyonel düşündük. Potaya gitse yine bizim başımız belaya girecek. Ben sana bir laf söylemedim. Paylaştığın yazıyı gördüm senin" dedi.

Son seçilen Mert yaptığı açıklamada, "Kimseye yük olmak istemem öncelikle Sergen yük olacak dediği için. Ne acındırması yapacağım! Bu söylemlerinden rahatsız oluyorum senin." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra benimle alakalı hiçbir şeye yorum yapma"

Yeni bölüm fragmanında ise yarışmacılar stüdyodan sonra arka odaya geldiği görüldü. Sinirli bir giriş yapan Mert, "Senden tek bir ricam var. Bundan sonra benimle alakalı hiçbir şeye yorum yapma. Benim ne yazdığım seni ilgilendirmez." açıklamasında bulundu.

Mert'in paylaşımıyla ilgili açıklamada bulunan Dilara, "Mert benim ana kadroya girdiğim gün benim hak etmediğimi onun hak ettiğini ima eden bir şey paylaştı. Bence böyle bir şey yapılmamalıydı. Ben böyle başarılı olmaya devam edeceğim başkaları da konuşmaya devam etsin." siteminde bulundu.