Mauro Icardi’den Wanda Nara paylaşımı Şampiyonluğun baş mimarlarından birisi olan Mauro Icardi, Arjantin’e döndü. Eşi Wanda Nara ile yeniden bir arada olan yıldız futbolcudan, beklenen paylaşım geldi.

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Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla şampiyonluğun önemli isimlerinden birisi olan Mauro Icardi, ülkesine döndü.

İki kızını da alarak Arjantin’e giden yıldız golcüyü, eşi Wanda Nara karşıladı.

Havalimanı çıkışında kızlarına doya doya sarılan ünlü menajer, bu anları da kayıt altına aldırdı.

Açılışı Wanda ile yaptı

Videoyu yaklaşık 16 buçuk milyonluk Instagram hesabından paylaşan Wanda Nara’ya beğeni yağdı.

Görüntüde eşi Icardi ile mesafeli durduğu gözüken Wanda Nara, sabahına buzları eritti.

Şampiyonluk kutlamalarında Simge Sağın ile “Aşkın Olayım” düeti yapan ve sadece Türkiye’de değil dünyada da ses getiren Mauro Icardi, günün açılışını Wanda ile yaptı.

Galatasaray tişörtü ile uyandı

Yataktan bir poz paylaşan Icardi, Türkçe olarak “Günaydın” notunu düştü.

Icardi’nin Galatasaray tişörtü ile uyanması da bazı taraftarları heyecanlandırdı.

Takıma aidiyetini her daim hissettiren futbolcunun, kiralık geldiği sarı kırmızılı kulüp ile anlaşması için çalışmalar yürütülüyor.