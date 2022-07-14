Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

Ege’de tatil yapan oyuncu Melis Sezen, şezlongda uzanırken verdiği pozları paylaştı. O paylaşımda oyuncunun ayakları gündem oldu.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi final yaptı.

Dizisi biten Melis Sezen, tatil yapmak için Ege’ye gitti.

Ayakları dikkat çekti

Burada keyif süren oyuncu, sosyal medyasını da ihmal etmedi.

Bol bol fotoğraf paylaşan oyuncu, son karesi ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Şezlongda uzanırken verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ayakları, gündem oldu.

“Ayaklar da lahmacun küreği gibi”

Takipçileri “Abla ayağın kaç numara?”, “Maşallah ayaklar da lahmacun küreği gibi”, “O nasıl ayaklar?”, “Ayaklar 45 numara gibi duruyor”, “Fiziğinin sırrını söylesene, hep aç mısın?”, “En az 42 ağalar”, “Ayakları çok güzel”, “Çok güzelsin ama o filtre ne? Güzellik gerek mi var? Bacak boyun uzayacak diye ayakların palet gibi olmuş”, “İnşaatçı küreği maşallah”, “Ayaklar 48 numara sanırım”, “Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu” şeklinde yorumlarda bulundu.