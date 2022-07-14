Petrol
98.54
-1.03%
Euro
17.5324
-0.19%
Dolar
17.4902
0.38%
Altın
965.06
-0.63%
Borsa
2414
0.23%
Bitcoin
350.918
-0.19%
BTXN Coin
7.11
-3.39%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

    Ege’de tatil yapan oyuncu Melis Sezen, şezlongda uzanırken verdiği pozları paylaştı. O paylaşımda oyuncunun ayakları gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı

    Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk’un paylaştığı ‘Sadakatsiz’ dizisi final yaptı.

    Dizisi biten Melis Sezen, tatil yapmak için Ege’ye gitti.

    Ayakları dikkat çekti

    Burada keyif süren oyuncu, sosyal medyasını da ihmal etmedi.

    Bol bol fotoğraf paylaşan oyuncu, son karesi ile takipçilerinin dikkatini çekti.

    Şezlongda uzanırken verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ayakları, gündem oldu.

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı #1

     

    “Ayaklar da lahmacun küreği gibi”

    Takipçileri “Abla ayağın kaç numara?”, “Maşallah ayaklar da lahmacun küreği gibi”, “O nasıl ayaklar?”, “Ayaklar 45 numara gibi duruyor”, “Fiziğinin sırrını söylesene, hep aç mısın?”, “En az 42 ağalar”, “Ayakları çok güzel”, “Çok güzelsin ama o filtre ne? Güzellik gerek mi var? Bacak boyun uzayacak diye ayakların palet gibi olmuş”, “İnşaatçı küreği maşallah”, “Ayaklar 48 numara sanırım”, “Photoshop yapayım derken ayaklar 45 oldu” şeklinde yorumlarda bulundu.

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı #2

    Melis Sezen’in ayakları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı #3


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği
    Futbol

    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Nokia'nın zaferi: OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı
    Teknoloji

    Nokia'nın zaferi: OnePlus ve Oppo Almanya'da yasaklandı

    Görüş Bildir