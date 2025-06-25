Meraklı Köfteci'nin Fatması'ydı; Bakın Şimdi Ne Yapıyor...

Yeşilçam’ın sevilen komedi filmlerinden biri olan Meraklı Köfteci, Kemal Sunal’ın unutulmaz performansıyla hafızalarda yer etti.

Filmin efsane karakterlerinden biri de Fatma oldu.

Fatma karakterini canlandıran güzel oyuncunun yıllar içindeki değişimi, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Fatma rolüyle tanınan Gölgen Bengü'nün son hali...

PROFESÖR OLDU

1976 yapımı Meraklı Köfteci filminde Fatma karakterini canlandıran Gölgen Bengü, o dönem doğal güzelliği ve zarif oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

Ancak sadece bir yıl sonra, 1977’de oyunculuğu bırakarak bambaşka bir yola yöneldi.

Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra ABD’ye yerleşti.

North Carolina A&T State University’de yüksek lisans yaptı. Clemson University’de doktorasını tamamladı.

Şu anda New Jersey Institute of Technology (NJIT)’de profesör olarak görev yapıyor.