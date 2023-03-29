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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başladı..

Yaşanılan krizler sonucunda Millet İttifakı aylar süren görüşmeler sonucunda, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkardı.

Adaylığı netleşen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim turları kapsamında Konya'yı ziyaret etti.

Çok konuşulan Konya ziyaretiyle ilgili bir yorum da CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan geldi.

Yanardağ, daha önce CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın da dile getirdiği ve çokça tartışılan Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiği ifadelerini yineledi..

"Konyalılara hemşehrilerim diye seslendi" diyen Yanardağ, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Biliyorsunuz Akşehir kendi soyunun geldiği Osmanlı'dan kalan secerelere göre, İstanbul Müftülüğü'nde de Kılıçdaroğlu'nun seceresi var. Çünkü ailesi Osmanlı'da önemli görevler üstlenmiş bir aile. Osmanlı'da kadılık yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş ve Peygamber soyundan geldikleri secereyle kayıtlı.



Yani karşımızda aslında Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan gelen, Seyid kabul edilen Osmanlı'nın orjinal belgelerinde de kayıt altına alınmış biri.



Çok da mütevazi bir kişiliği var çok belli. Bugüne kadar hiç dillendirmedi. Kendisi dışında bu ortaya çıkartılınca 'Evet öyledir' dedi.