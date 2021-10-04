Merkür retrosu MasterChef'i vurdu: Retro ile biten aşklar yeniden başlar mı?

Merkür retrosu MasterChef'i vurdu: Retro ile biten aşklar yeniden başlar mı?

MasterChef'te jürilik yapan Danilo Zanna'nın 9 yıllık eşinden boşanacağını açıklamasının ardından, Merkür retrosunun etkileri konuşulmaya başlandı. Ayrılığın retroya denk gelmesi herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, eğlenceli bölümleri ile beğeni kazanıyor.

Yarışmanın jüri üyelerinden olan Danilo Zanna ise hem sempatik karakteri hem de aile yaşantısı ile taktir topluyordu.

Tuğçe Demirbilek ile evli olan Zanna ile ilgili bugün boşanma iddiaları ortaya atılırken, gelen açıklamayla iddialar doğrulandı.

Danilo Zanna sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur.

Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgilisi basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz." dedi.

Bu gelişmelerin ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları Merkür retrosuna dikkat çekti.

Astrolojiye ilgisi olanlar, Merkür retrosunun ilişkiler üzerinde etkili olduğunu belirtti.

HAZER VE SOMER ŞEF BOŞANMIŞTI

MasterChef jürilerinden olan Hazer Amani, eşinden boşanmış ve Sıla ile evlenmişti.

Yine Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşinden yarışma sırasında boşanmıştı.

Bu kervana Danilo Zanna'nın dahil olması herkesi şaşıtırken, diğer boşanmaların Merkür retrosu zamanında olup olmadığı gündeme geldi.

Merkür yılın son retrosunu Terazi burcunda yaparken, eski aşıkların geriye dönmesi ya da bazı ilişkilerin sonlanması gibi etkilere neden olabiliyor.

Astrolojiye ilgili olan bazı sosyal medya kullancıları ve magazin sayfaları bu ayrılığı retroya bağladı.

Merkür retrosunda biten ilişkilerin yeniden başlayacağını söyleyen astrologlar var...