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    Mesut Komiser, Arka Sokaklar'dan ayrıldı

    Sevilen dizi Arka Sokaklar'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, 16 sene sonra yeni sezonda olmayacak.
    • 05.09.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:19
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    Mesut Komiser, Arka Sokaklar'dan ayrıldı

    Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye temalı dizisi Arka Sokaklar, 17 Haziran'da 632. bölümüyle sezon finali yaptı.

    16 yılı geride bırakan dizi, 17 sezon için hazırlıklarını bitirmek üzereyken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Mesut Komiser diziden ayrıldı

    Dizinin kemik kadrosundan Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, diziden ayrıldı.

    Çoruh'un, yeni kariyer planları arasında daha sık tiyatroya ağırlık vereceği bilgisine ulaşıldı.

    Mesut Komiser, Arka Sokaklar dan ayrıldı #1

    Taxim adlı oyunda can bulacak

    Şevket Çoruh, 2017 yılında Baba Sahne adlı bir tiyatro sahnesi kurdu. Çoruh, Taxim adlı oyunda rol alıyor.

    Ünlü oyuncu, bunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak. Çoruh'un, yoğun iş temposu nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı gündeme geldi.

    Mesut Komiser, Arka Sokaklar dan ayrıldı #2


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