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    MTV Avrupa Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle MTV Avrupa Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Geceye Ed Sheeran ve BTS grubu damga vurdu.
    • REUTERS
    • 16.11.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:38
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    MTV Avrupa Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu

    Dünyanın dört bir yanından müzisyenler ve konuklar, MTV Avrupa Müzik Ödülleri için Budapeşte'de bir araya geldi.

    Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online yapılan tören, bu yıl normal akışına döndü.

    EN İYİ SANATÇI ED SHEERAN

    “Hepsi için Müzik” temasıyla düzenlenen törende İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, “Bad Habits” ile en iyi şarkı ve en iyi sanatçı ödüllerinin sahibi oldu.

    Gecede Sheeran, uzun süre listelerde bir numara olan “Shivers” şarkısıyla son single'ı “Overpass Graffiti”yi de seslendirdi.

    MTV Avrupa Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu ViDEO

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    4 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURAN GRUP

    K pop grubu BTS, geceden en iyi pop, en iyi K-pop, en iyi grup ödülleri dahil 4 ödülle geceye damga vurdu.

    Lil Nas X ise, “Montero” ile en iyi video ödülünü aldı.

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    İLK KEZ SÖYLEDİ

    Törende Nicki Minaj en iyi hip-hop müzisyeni dalında ödül alırken, Maluma en iyi Latin sanatçı seçildi.

    Törenin unutulmaz anlarından biri de Imagine Dragons'ın yeni single'ları Enemy'yi ilk kez sahnede söylemesi oldu.

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