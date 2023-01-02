Müge Anlı, canlı yayında bacaklarına bakan konuğa tepki gösterdi

Müge Anlı'ya katılan Sinan Sardoğan, sunucu Anlı'nın bacaklarına bakınca, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini" tepkisiyle karşılaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şaşırtan anlar yaşandı.

Programda, son dönemde çok sayıda kadına tacizde bulunana Sinan Sardoğan'ın yaptıkları ele alınıyordu.

Taciz iddialarına ilişkin bugün bir kez daha Sinan Sardoğan ve konuklar canlı yayın için hazır bulundu.

Müge Anlı, Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark etti

Sardoğan programda konuştuğu sırada ortalık bir anda karıştı.

"Yine soruyorum, ne işin vardı bu mahallede? Tayfun'un 'Annemle konuşma ona mesaj atma' demesine rağmen hala daha onun mahallesine niye gidiyorsun?" diye soran Müge Anlı, Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını fark etti.

Sinirlerine hakim olamadı: Yararım beynini

Yaşanan durumun ardından iyice çileden çıkan Anlı, "Benim de bacaklarıma bakma. Sana bir uçarım buradan. Yararım senin beynini." dedi.

Sardoğan ise "Ben senin bacaklarına mı bakıyorum?" diyerek kendini savundu.