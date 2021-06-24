Müge Anlı'daki Osman Büyükşen kimdir, ne doktoru? Osman Büyükşen hakkında bilgiler..

Anne babasının katilinin bulunması Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Osman Büyükşen'in hayatı, dünkü açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Peki Müge Anlı'daki Osman Büyükşen kimdir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, geçtiğimiz hafta işlenmeye başlanan Necla-Metin Büyükşen olayı ile ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor.

Anne-babası katledilen Dr. Osman Büyükşen, annesiyle babasının 3 yıldır çözülemeyen cinayeti konusunda yardım almak için Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibine başvurdu.

Olayla ilgili iki kardeşi şüpheli olan Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Büyükşen, cinayetin tanığı olan Büşra'yı kastederek, ''Ben kardeşimden bile emin değilim.'' dedi ve sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı da Dr. Osman Büyükşen'e destek oldu.

Dünkü canlı yayında, doktor olduğunu ve ailesinin katilini bulmak için görevinden istifa ettiğini söyleyen Osman Büyükşen'in ne doktoru olduğu ve nerede görev yaptığı merak konusu oldu.

Peki Osman Büyükşen kimdir, doktor mu, ne doktoru? İşte Müge Anlı programındaki Osman Büyükşen ile ilgili bilgiler...

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

17 Ocak 1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda dünyaya gelen Osman Büyükşen, ilkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır.

2006-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören Dr. Osman Büyükşen, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Osman Büyükşen görevini bırakmadan önce 01 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Cizre Devlet Hastanesi'nde görev yapmaktaydı.