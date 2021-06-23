Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Necla-Metin Büyükşen ile ilgili yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen olayı nedir?

Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Bir süredir Müge Anlı’nın programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Programın sıkı takipçileri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim? sorusuna yanıt arıyor.

Ailenin diğer akrabalarının öfke ve fevri tavırlar gösterirken, olayın tek görgü tanığı kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması, tavırlarının şüphe uyandırması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.

Peki, Müge Anlı Necla-Metin Büyükşen olayı nedir? Necla-Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katili kim? İşte Necla-Metin Büyükşen olayında yeni detaylar..

NECLA-METİN BÜYÜKŞEN OLAYI NEDİR?

Mehir cinayeti olarak bilinen olayla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi, kapısı açık olduğu sırada Metin Büyükşen'in evine girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen ve 54 yaşındaki Necla Büyükşen çiftine elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olayın ardından komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

NECLA-METİN BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ, KATİLİ KİM?

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan Büşra Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, yani Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.

Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasının ses kayıtları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dinletildi.

Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba, gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşmaya yanaşmıyor.

Canlı yayında bulunan cinayetin tek görgü tanığı 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Anne ve babası ile ilgili gerilmediğini ya da fevri davranmadığını söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti. Ayrıca Büşra'nın anlattıklarının tutarlı olmadığını söyledi.

Psikolojik baskı hissettiğini ve konu ile ilgili eksik olduğunu ifade eden Büşra, ağabeyi gibi olamadığını ve eksik olduğunu dile getirerek canlı yayında açıklamalarını sürdürdü.

Normalde de sakin biri olmayan Büşra'nın bu olayla ilgili neden sessiz kaldığı ya da az konuştuğu merak konusu olurken izleyicilerde merak uyandırdı.