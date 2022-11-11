Televizyon programında, cinayete kurban giden gencin eski eşinin çoklu ilişki itirafı duyanları şoke etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her geçen gün yeni bir olayla ses getiriyor.

ATV ekranlarında yayınlanan programa bu kez damga vuran olay ise çoklu ilişki oldu.

Cinayete kurban giden 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın eski eşi Derya, itiraflarıyla stüdyodaki şoke etti.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında gündeme gelen her detaylarıyla korkunç olan Selim Yalçınkaya cinayetiyle ilgili eski eşten çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Yeni itiraf herkesi şoke etti

Daha önceki programlarda Selim'in eski eşi Derya'nın, eşiyle arasında geçen mesajlaşmalar ortaya çıkmış ve bu mesajlar Müge Anlı dahil hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğratmıştı.

Müge Anlı'nın programında çoklu ilişki itirafı ViDEO

"Ben hiç kimseyle böyle konuşamam"

Programda Derya'nın, eski eşine attığı "ihanet yazışmalarını" gösteren sunucu Müge Anlı, "Sen eşin ilk öldüğünde verdiğin ifadede kabul etmemişsin Erdoğan'la birlikteliğini. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim. Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak. Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" demişti.

"Selim'in amacı kendisini tatmin etmesi"

Programın yeni bölümünde de Yalçınkaya cinayeti gündeme gelirken, eski eş Derya, "ihanet yazışmalarıyla" ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Mesajlara açıklık getirmek istediğini söyleyen Derya, "Söyleyemedim ama artık benim üstüme yönelen bir şey var. Selim'in bana bu mesajları ayrıntısıyla yazdırmasının amacı kendisini tatmin etmesi aslında" dedi.

"Vaay Ne adammış ya"

Genç kadının bu sözlerinden sonra stüdyoda "Vaay! Ne adammış ya" sesleri yükseldi.

"Şunu da mı getirsek şöyle mi yapsak"

Müge Anlı'nın tepkilere müdahale etmesi sonrası konuşmasına devam eden Derya, "Ben evlendiğimden beri, kendini tatmin etmek için benimle aynı odada 'Şunu da mı getirsek, şöyle mi yapsak' gibi ilişkinin şeylerini anlatıyordu." ifadelerini kullandı.