“My Arkadash” Sophia büyüdü! Son haline bakın…

Bir döneme damga vuran sevimli videolarıyla sosyal medyada fırtına estiren minik Sophia, aradan geçen yılların ardından yeniden gündemde.

Halasıyla yaptığı sohbetlerde Türkçe ve İngilizce kelimeleri harmanlayarak konuşan Sophia, özellikle “my arkadash here” sözleriyle milyonların kalbini kazanmıştı.

Ablası Ayla ile birlikte eğlenceli videolar çeken Sophia, adeta sosyal medyaya İngilizceyi sevdiren minik öğretmenler olmuştu.

Küçük yaşta ünlenen Sophia artık büyüdü…

Sophia’nın büyümüş hali ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte son hali:

HALASI PAYLAŞIYOR, HERKES İZLİYOR

Türk ve İngiliz kökenli bir ailenin en küçük ferdi olan minik Sophia, İngiltere’nin Essex kentinde yaşamını sürdürüyor.

Babası Trabzonlu, annesi İngiliz olan Sophia, neşeli tavırları ve konuşmalarıyla sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.

Ayla adında bir ablası bulunan Sophia’nın günlük hayatından kesitler, halası Merve Cam tarafından özenle kayda alınıyor.

Bu paylaşımlar, hem aile sıcaklığını yansıtan görüntüler hem de Sophia’nın doğal halleriyle takipçilerin beğenisini kazanıyor.