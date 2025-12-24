Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si şov yapacak! Ava Yaman'ın sahne performansı... O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel'in sahne sürprizleri arasında Ava Yaman da yer alıyor. Genç oyuncunun yılbaşı gecesi sahneye çıkacağı an, izleyiciler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterini canlandıran Yaman, ses yeteneğiyle de dikkat çekiyor.

Genç oyuncunun hangi şarkıyı seslendireceği merakla bekleniyor. TRT 1'in fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni karakterini canlandıran Ava Yaman, büyük ilgi görüyor. Yaman, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ava Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı'na katılacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırdı. Genç oyuncunun özel yılbaşı gecesindeki rolü ve sahneye çıkış anı, şimdiden damga vurdu. Güzel oyuncunun O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olduğu netleşti. Yılbaşı gecesi programda yer alacak olan oyuncunun hangi şarkıyı söylediği ise merakla bekleniyor.

Fragman da gelmedi! Uzak Şehir'den kötü haber: Yayınlanmayabilir...

A.B.İ.’den etkileyici tanıtım!