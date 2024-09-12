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Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Neslican Tay ne kanseriydi?

Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Neslican Tay ne kanseriydi? Demir Kadın Neslican filmi ile merak konusu olan Neslican Tay'ın mücadelesine milyonlar şahit oldu. Gencecik yaşında kansere yenilen Tay, hafızalara ve yüreklere kazındı. Peki, Neslican Tay kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? İşte yakalandığı kanser türü...