Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, neden öldü? Neslican Tay ne kanseriydi?

Neslican Tay’ın hayat hikayesini konu alan sinema filmi "Demir Kadın Neslican" televizyonlarda ilk kez ekrana geliyor.
Başrollerini Naz Çağla Irmak, Yurdaer Okur ve İlker Aksum’un paylaştığı film, bugün saat 20:00’de Kanal D’de yayınlanacak.
Filmi izleyenler ise Neslican'ın hikayesini yeniden gündeme taşıyor.
Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, neden öldü gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.
Neslican'ın hayatta kalma mücadelesi, milyonların hafızasında ve yüreğinde yerini koruyor.
Peki, Neslican Tay kimdir? İşte hikayesi...
NESLİCAN TAY KİMDİR
"Kanser aktivisti" olarak tanınan Neslican Tay, 1998 yılında dünyaya geldi.
Bursa'da yaşayan Neslican, üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi.
14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı.
Neslican, kendini "Demir Kadın" olarak tanımlıyordu çünkü kanser nedeniyle bir bacağını kaybetmişti.
Proteziyle barışık olan Neslican'ın yaşama azmi, sosyal medyada milyonlara ulaşıyordu.
Birçok projede konuşmacı olarak yer aldı ve kanserlilere umut oldu.
İyileşmek isteyen Tay, daha önce üç kez kanseri yenmesine rağmen kısa bir süre önce dördüncü kez kansere yakalandı.
Neslican Tay 20 Eylül 2019 Cuma günü yaşamını yitirdi.
NESLİCAN'IN KANSER TÜRÜ
Neslican Tay, henüz 21 yaşındayken malign mezenkimal tümör sebebiyle öldü.