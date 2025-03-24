Yağmur Uçar

Netflix'te yayınlanan Adolescence (Ergenlik) isimli mini dizi, platformun dünya çapında en çok izlenen yapımları arasında ilk sırada yer aldı.

Dizi yayınlandığı günden bu yana hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle anılıyor.

Stephen Graham'ın başrolünde oynadığı dizide, çocukların sosyal medyada kullandıkları dile yetişkinlerin yabancılığı ve kadın düşmanı internet ünlülerinin gençler üzerindeki etkisi başarıyla işleniyor.

Dört bölümlük İngiltere yapımı Adolescence, 13 yaşında bir çocuğun, aynı okulda eğitim aldığı akranı bir kızı bıçakla öldürmesi çerçevesinde yaşananları konu ediniyor.

Adolescence 1. sezonu bitiren izleyiciler, heyecanla ikinci sezon detaylarını araştırmaya başladı.

Peki; Adolescence 2. sezon var mı, yayınlanacak mı, ne zaman? İşte yanıtı...

ADOLESCENCE 2. SEZON

Netflix’in büyük yankı uyandıran dizisi Adolescence için 2. sezon ihtimali tartışılmaya devam ediyor.

Resmi açıklama gelmese de yeni sezon ihtimali üzerinde konuşuluyor.

Eğer Adolescence yeni sezon onayı alırsa, 2026 yılı başlarında Netflix’te olabilir.