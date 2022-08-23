Petrol
97.75
1.32%
Euro
17.9958
0.10%
Dolar
18.1268
0.34%
Altın
1.013
0.55%
Borsa
3105
0.00%
Bitcoin
391.998
0.76%
BTXN Coin
5.48
0.55%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Netflix duyurdu: Fatih Terim'in belgeseli geliyor

    Netflix, uzun süredir milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Fatih Terim belgeselinin tarihini duyurdu. ''TERİM'' belgeseli 15 Eylül'de Netflix Türkiye'de olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Netflix duyurdu: Fatih Terim'in belgeseli geliyor

    Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli için kollar sıvandı.

    Dijital içerik platformu Netflix, teknik direktör Fatih Terim'in hayatıyla ilgili çektiği belgeselin yayına gireceği tarihi açıkladı.

    15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

    Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

    Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te" denildi.

    Bizzat kendisi anlatacak

    Öte yandan Fatih Terim’i bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini de gün ışığına çıkarıyor.

    Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor.

    Netflix duyurdu: Fatih Terim in belgeseli geliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    15 yılda 15 hidrojenli araç ürettiler
    Teknoloji

    15 yılda 15 hidrojenli araç ürettiler

    Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı
    Dünya

    Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı

    Görüş Bildir