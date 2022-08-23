Netflix duyurdu: Fatih Terim'in belgeseli geliyor

Netflix, uzun süredir milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Fatih Terim belgeselinin tarihini duyurdu. ''TERİM'' belgeseli 15 Eylül'de Netflix Türkiye'de olacak.

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in belgeseli için kollar sıvandı.

Dijital içerik platformu Netflix, teknik direktör Fatih Terim'in hayatıyla ilgili çektiği belgeselin yayına gireceği tarihi açıkladı.

15 Eylül'de izleyiciyle buluşacak

Fatih Terim belgeselinin 15 Eylül 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator Fatih #TERİM 15 Eylül'de sadece Netflix'te" denildi.

Bizzat kendisi anlatacak

Öte yandan Fatih Terim’i bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, Türkiye’nin spor alanındaki en önemli figürlerinden birinin bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini de gün ışığına çıkarıyor.

Belgeselin senaryosunu kaleme alan Altuğ Gültan, yönetmen koltuğunu ise Burak Aksoy ile paylaşıyor.