Nevşehir'e gelen gurbetçi çocuk Türk bayrağını görünce duygulandı: Asker veya polis olmak istiyorum Norveç'ten ailesi ile Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki çocuk Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türk bayrağını gördüğü anda yaşadığı anların ardından, "Türkiye'yi çok seviyorum bu yüzden büyüdüğümde asker veya polis olmak istiyorum." dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Tatillerin başlamasıyla birlikte grubetçilerin de ülkeye girişi başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, ana vatana girişte yaşadığı sevinç sık sık gündeme geliyor. Hava ve kara yoluyla yurda gurbetçiler sevinç gözyaşları döküyor. Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan gurbetçi aile de, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi çocukları Hüseyin Temel ile birlikte kara yoluyla Türkiye'ye geldi. Türk bayrağını görünce ağladı İki gün süren yolculuk boyunca zaman zaman telefonla görüntüler çeken aile, Kapıkule Sınır Kapısı'na yaklaşıldığı sırada da kayıttaydı. Türk bayrağını gördüğü anda heyecanla araçtakilere, bayrakları göstererek sevinç gözyaşı döken çocuğun görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. "Büyüdüğümde asker veya polis olmak istiyorum" Hüseyin Temel, Norveç'te doğup büyüdüğü halde her yıl ziyaret ettiği ülkesine özlem yaşadığını belirterek, "Bulgaristan'dan çıkarken Türk bayrağını dalgalanırken gördüm ve çok heyecanlandım. Türkiye'yi çok seviyorum bu yüzden büyüdüğümde asker veya polis olmak istiyorum." dedi. "Arabada hepimiz duygulu anlar yaşadık" Baba Ömer Temel ise şunları söyledi: Oğlumun, 'Türk bayrağı gördüm' diye çığlık atarak ağlamaya başlamasıyla arabada hepimiz duygulu anlar yaşadık.



Elhamdülillah, böyle vatan aşkıyla yanan evladım olduğu için.