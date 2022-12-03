CHP'nin 2. Yüzyılı Vizyon Programı'daki çelişkilere dikkat çeken Nevşin Mengü, "Anlayamadım, önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

2023 seçimlerine az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmaları da sürüyor..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu.

Son iki grup toplantısında 3 Aralık tarihini veren Kılıçdaroğlu, muhalif seçmeni büyük bir beklentiye soktu.

CHP, bugün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenledi.

CHP Lideri'nin başdanışman yaptığını açıkladığı Jeremy Rifkin'in ABD'den bağlanması ve salonda spontane çeviri yapılmaması gibi birçok eksikliğin yaşandığı programa çok sayıda gazeteci de katıldı.

Nevşin Mengü, programdaki çelişkileri anlattı

Programa katılan Adem Metan, muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü ile sohbet etti.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarında muhalefetin adımlarının 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndürdüğünü belirten gazeteci Nevşin Mengü, CHP'nin programındaki çelişkilere dikkat çekti.

Adem Metan'ın "İzlenimlerin nedir, nasıl gördün" sorusunu yanıtlayan Mengü, "Anladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu, bir ekip kurmuş, ben bunu Kemal beyin adaylık açıklaması olarak da algılıyorum. Çünkü diyor ki 'Tek adam değil, bir sistem'. 'Benim işim birleştirmek sistemi kurmak' dedi." yanıtını verdi.

Nevşin Mengü, CHP'nin 2. Yüzyılı Vizyon Programı'nı yorumladı VİDEO

"Görüyorsun işte CHP'liler heyecanlı"

Mengü sözlerine devam etti:

"Ama tabii bunu 6'lı masaya danıştılar mı? Bu CHP'ye mi politika yazacak bu insanlar, yoksa 6'lı masa kazanıyorsa 6'lı masa için mi yazacak mı mesela. Bakalım diğer liderler ne diyecek onu merak ediyorum.

Jeremy Rifkin, aktivist bilim insanlarından. Valla Türkiye'de biraz uçuk falan bulanlar olabilir, e salonda kulaklık yok insanlar anlamadı. Bir de bu kadar teknik konuşmanın olacağı yere bu kadar partililerin çağrılmasına gerek olmayabilir. daha bir teknik bir toplantı olsa, daha verimli olabilirdi. Ama görüyorsun işte CHP'liler heyecanlılar.

Bir sistem kuracak, Cumhurbaşkanı sembolik olacak, dolayısıyla Cumhurbaşkanının kim olduğunun bir anlamı olmayacak diyorlar."

"Anlamaya çalışıyorum"

Metan'ın "Program seni tatmin etti mi?" sorusuna ise Mengü, "Yani ben ne beklediğimizi bilmeyerek geldim, mesela Rifkin danışmanlığı açıklandı nasıl bir danışman olacak? Mesela bir rapor mu yazacak? Ne bileyim Türkiye'ye gelecek Kemal beyle mi görüşecek? Anlamaya çalışıyorum.." yanıtını verdi.