Yağmur Uçar

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekranlara dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iftar ve sahur vakitlerinde iki farklı programla izleyicilerle buluşup soruları yanıtlıyor.

“Nihat Hatipoğlu ile İftar” ve “Nihat Hatipoğlu ile Sahur” programlarıyla atv ekranlarında yer alan ilahiyatçı, zaman zaman gündeme oturan açıklamalarıyla da dikkat çekiyor.

ŞAŞIRTAN SORU

Nihat Hatipoğlu, bu kez de programında kendisine yöneltilen sıra dışı soru karşısında şaşırdı.

Genç bir izleyici Hatipoğlu’na “Dua yerine enerji ile birini kendimize bağlamamız mümkün mü?” diye sordu.

"EN GÜZEL ENERJİ DUA"

Başta duraksayan Hatipoğlu cevap olarak; “Enerji ile bağ kurarsanız, o enerjiyle geri gidersiniz. Bu doğru bir yol değil. Ama tabii ki sen bunu kendin için sormuyorsun, genel bir soru olarak iletiyorsun biliyorum. Enerji işini tam olarak anlamıyorum. Geliyor mu, gidiyor mu bilmiyorum. Tokalaşma ve kucaklaşma bir enerji, evet, ama İzmir’deki birine nasıl enerji göndereceksiniz? En güzel enerji duadır.” dedi.