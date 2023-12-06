Nur Viral'de aldatılma olayı: Kocamı arabada başkasıyla yakaladım Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen kadın seyirci aldatıldığı olayı anlattı. Eşini başka bir kadınla arabada uygunsuz şekilde yakaladığını belirten kadın, "Onları seyrettim, benim yüzüme bakamadılar" dedi.

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ensonhaber.com

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programı, seyirciler tarafından yakından takip ediliyor.

Programın bugünkü stüdyo konuğu, Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı oldu.

Yabancı, izleyicilere tavsiyelerde bulundu.

Yayına telefonla bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın, aldatıldığı olayı anlattı.

"Yüzüme bakamadılar"

Viral, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken kadın ise şu ifadeleri kullandı:

"Nur Hanım eşim tarafından aldatıldım 2019’da. Bunları ben tesadüfen bir yerden gelirken akşam saatlerinde arabanın içinde uygunsuz bir şekilde gördüm. Onları seyrettim. Benim yüzüme bakamadılar ama eşim arabadan da çıkamadı. 5 dakika seyrettikten sonra yürüdüm. Hiç tenezzül etmedim bakışlarımla seyrettim.

"Evde hiç yiyecek ekmeğimiz yok"

Sonra eşim arkamdan geldi özür diledi. 'Defol git yanımdan' dedim. Hızlı bir şekilde eve geldim. Bu şekilde süreç başladı. Ardından tartışmalar oldu. 3 tane çocuğum var. Sonrasında Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Ben bundan hep şüphelendim, telefonuna uygulama yükledim. Uygulamada hep mesajlarını gördüm. 'Evdekinin yanına hiç gitmek istemiyorum' diyor. 'Hayatım bundan sonraki şartım ayın 1 ile 15'inde sürekli para göndereceksin.' diyor. Benimki de 'Tamam' diyor. Ama evde hiç yiyecek ekmeğimiz yok. Israrla o telefonu aldım. Kızım yanımdaydı. Kızım gördü beni o halde. Büyük oğlum da duş alıyordu. O banyonun kapısını kırarak telefonu klozete attı."

Bunun üzerine Nur Viral, "Gözü o kadar körmüş ki ailesinin huzurunu, psikolojisini hiç umursamayan biri var karşınızda." diyerek yorum yaptı.

"Boşanın ya da boşanmayın desem de doğru olmaz"

Danışman Yabancı ise şu yanıtı verdi: