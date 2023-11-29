Nur Viral'i arayan seyirci: Aldatan kocamı casus uygulama ile ifşa ettim Sunucu Nur Viral'in "Hayatta Her Şey Var" programına bağlanan bir seyirci, kendisini aldatan eşini ifşa ettiğini, eşinin kendisinden af dilediğini, affedip affetmemekte kararsız olduğunu söyledi. Nur Viral ise "Elindekinin kıymetini bil" dedi.

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ensonhaber.com

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu ve Sevda Türküsev'in yorumcu olduğu "Hayatta Her Şey Var" programına bağlanan bir kadın seyirci, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini, casus yazılımla ifşaladığını, eşinin kendisinden af dilediğini ama bu konuda kararsız olduğunu söyledi:

"Telefonuma indirdiğim uygulama ile beni aldattığını öğrendim"

12 yıllık evliyim, 30 yaşındayım. Şöyle bir şey soracaktım; Eşim beni 15-20 gün önde aynı iş yerinde çalıştığı bir bayan ile aldattı. Telefonuma bir uygulama indirdim. Mesajlaştıkları hep bana düştü. Sonra da bunu eşime açıkladım. Suçunu itiraf etti. "Pişmanım, bir hata ettim, aramızda öyle bir şey olmadı" diyor. Ama Evliliğimiz boyunca bana söylemediği şeyleri ona söylemiş.

"Affetmekle yanlış yapmış olabilir miyim"

Nur Viral'in "Ay çıldırmadın mı o an" diye sorusuna mağdur kadın şöyle yanıt verdi:

Çok kötü oldum inanın, anlatamam. Yüzleştiğimizde, tamam dedi. Ben suçluyum, seni çok seviyorum, aramızda bir şey olmadı. Her zaman seni sevdim. Hala da seni seviyorum, sana karşı hislerim hiç değişmedi dedi. Yani inanmalı mıyım? Evi bıraktım, annemlere gittim, sonra geldi aradı, geri getirdi. Affetmekle yanlış yapmış olabilir miyim?

Nur Viral: "Evliliğine ve mutluluğuna sahip çık"

Nur Viral de mağdur kadına şöyle karşılık verdi: