Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu ve Sevda Türküsev'in yorumcu olduğu "Hayatta Her Şey Var" programına bağlanan bir kadın seyirci, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini, casus yazılımla ifşaladığını, eşinin kendisinden af dilediğini ama bu konuda kararsız olduğunu söyledi:
"Telefonuma indirdiğim uygulama ile beni aldattığını öğrendim"
12 yıllık evliyim, 30 yaşındayım. Şöyle bir şey soracaktım; Eşim beni 15-20 gün önde aynı iş yerinde çalıştığı bir bayan ile aldattı. Telefonuma bir uygulama indirdim. Mesajlaştıkları hep bana düştü. Sonra da bunu eşime açıkladım. Suçunu itiraf etti. "Pişmanım, bir hata ettim, aramızda öyle bir şey olmadı" diyor. Ama Evliliğimiz boyunca bana söylemediği şeyleri ona söylemiş.
"Affetmekle yanlış yapmış olabilir miyim"
Nur Viral'in "Ay çıldırmadın mı o an" diye sorusuna mağdur kadın şöyle yanıt verdi:
Çok kötü oldum inanın, anlatamam. Yüzleştiğimizde, tamam dedi. Ben suçluyum, seni çok seviyorum, aramızda bir şey olmadı. Her zaman seni sevdim. Hala da seni seviyorum, sana karşı hislerim hiç değişmedi dedi. Yani inanmalı mıyım? Evi bıraktım, annemlere gittim, sonra geldi aradı, geri getirdi. Affetmekle yanlış yapmış olabilir miyim?
Nur Viral: "Evliliğine ve mutluluğuna sahip çık"
Nur Viral de mağdur kadına şöyle karşılık verdi:
Bana kızacak olanlar olacak biliyorum, ama söyleyeceğim; Bir erkeğin bir kadına cinsel içerikli sözler söylemesi beni çok bağlamıyor. Ama orada duygusal içerikli sözler varsa beni çok enterese ediyor. Hayatım, kocana, yuvana sahip çık. Bu işi yaşamış, tecrübeli bir insan olarak söylüyorum. İnsan bir kere hata yapar. Tekrar ederse, senin seçimin ama, evliliğine ve mutluluğuna sahip çık, sahip çıkarsan, yüzüne vurmazsan, o hata tekrar etmeyecektir. İnşaAllah güzel bir yaşam seni bekleyecektir. Yeni birini tanıma, yeni bir yuva kurmak, yeni bir yol almak çok zor. O yüzden elimizdekilerin kıymetini azami ölçüde bilmeye özen gösterelim.
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